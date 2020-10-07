Пожар на складах боеприпасов: в Рязанской области объявлен режим ЧС

Взрывы снарядов и распространение огня в результате пожара в рязанской воинской части продолжается.

В Рязанской области объявили режим чрезвычайной ситуации. О таком решении объявил губернатор Николай Любимов. Пожар на складах воинской части, где хранились боеприпасы, уже нанес большой ущерб прилегающим населенным пунктам.

По информации, озвученной главой региона на месте происшествия, пострадало больше десятка домов, как минимум 9 сгорели полностью. При этом взрывы снарядов и распространение огня по лесополосе продолжаются.

В областном минздраве сообщают, что госпитализированы пять человек. Они находятся в ближайших межрайонных медицинских центрах – в городах Скопин и Ряжск. Пожарный загоревшейся военной части получил ожоги лица и глаза. Одна женщина находится в реанимации.

Точка оперативного штаба.

Из населенных пунктов в радиусе нескольких километров от эпицентра эвакуировали около 2300 человек. Большая часть из них отправилась к родственникам, для остальных в образовательных и спортивных учреждениях Скопина, села Вослебово и Ряжска развернули шесть эвакопунктов.

Тем временем Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 349 «Нарушение правил обращения с оружием…». Создана следственная группа.

Напомним, огонь на площадку хранения артиллерийских снарядов, по предварительной информации, перекинулся от горящей травы. В Минобороны России не исключили человеческий фактор.