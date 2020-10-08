Жители военного городка под Рязанью: Шли пешком десять километров под свист осколков, спасаясь от боеприпасов

В Мало-Шелемишевской школе выбило окна и двери. Фото: предоставлено местными жителями.

Жители деревни Шелемишевский Хутор – той самой, где продолжается пожар и рвутся снаряды на военном складе, мечтают побыстрее вернуться домой. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказали эвакуированные в селе Вослебово люди. Напомним, там сейчас в эвакопункте находятся более 40 человек.

Без объявления тревоги

— До нас доходят слухи, что по деревне бродят мародеры, мы переживаем за свое имущество. Понимаем, что нас туда сейчас никто не пустит, но переживаем за свое имущество. Когда убегали, схватили только самое необходимое, — говорит один из жителей деревни.

Огонь быстро распространялся по деревне. Фото: предоставлено местными жжителями.

7 октября, когда начался пожар, все помнят отчетливо: не было ни сирен, ни сигналов тревоги – сразу начались взрывы. Все забегали, не знали, что делать, из уст в уста передавали, кто что слышал и видел. Так и узнали, что горят склады.

Один из школьных кабинетов. Фото: предоставлено местными жжителями.

— У кого машины были, тем проще, бросили скарб – и поехали, но многие люди, в том числе – пожилые, шли пешком. До Вослебова около 20 км, вот на полпути нас стали подбирать. Десять километров пешком шли, фактически под свист осколков.

Сгорело около 20 строений и домов. Фото: предоставлено местными жжителями.

«Бежали к трассе, а вокруг горели сосны».

— Мы бежим в сторону трассы, а рядом с нами взрывы, горят сосны, — вспоминает Ольга, сотрудница местной школы. — Толком еще понять никто не мог, что происходит. Никаких предупреждений. Я бы так и сидела дома, если бы не знакомая. Да, я слышала, как стекла звенели, но подумала, что это стрельба. А тут меня предупредили.

Осколки от боеприпасов разлетались на сотни метров. Фото: предоставлено местными жжителями.

Между тем в больницах Рязанской области сейчас находятся 16 человек из зоны ЧС. Шесть из них получили травмы непосредственно во время пожара на складе боеприпасов, остальные пострадали из-за его последствий. Одному пострадавшему потребовалась транспортировка в Рязань: на вертолете санавиации его госпитализировали в травмцентр Областной клинической больницы.

В пунктах временного размещения остаются 82 человек. Среди них трое детей.

— Мы организовали в Вослебовской школе пункт эвакуации. Когда все это началось, мы разместили у себя 115 человек, но потом кого родственники забрали, кто сам нашел, где переждать это ЧП, — рассказал «Комсомолке» глава Вослебовского сельского поселения Александр Чевагин. — В итоге на утро 8 октября у нас оставалось чуть более сорока эвакуированных жителей.

В школе еще не скоро начнутся занятия. Фото: предоставлено местными жжителями.

Напомним, по официальной версии, 7 октября около 13:20 на территории склада хранения боеприпасов загорелась трава. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Штатный пожарный расчет пытался потушить возгорание, но бесполезно – огонь добрался до боеприпасов (читать подробнее). В радиусе 5 км от места пожара эвакуировали около 2,5 тысяч человек. В Рязанской области ввели режим ЧС.

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