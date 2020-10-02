Глава администрации Рязани выступила в суде по «делу Карабасова»

Игорь Ковалев (слева) и Сергей Карабасов (справа). Фото: Александр КАРАВАЕВ

2 октября в Советском районном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу экс-градоначальника Рязани Сергея Карабасова, бывшего начальника управления энергетики и ЖКХ Игоря Ковалева и руководителя фирмы «Уютный дом 62» Михаила Пузанова. Они, напомним, обвиняются в растрате при установке детского игрового оборудования в Лесопарке (часть этого оборудования появилась на своем месте, часть - в других местах).

Расследованием занималось управление по особо важным делам СК России. Отправной точкой стало выступление журналистки Ирины Чепелевой перед президентом Владимиром Путиным на медиафоруме ОНФ в 2019-м. По версии обвинения, годом ранее Ковалев по поручению Карабасова подписал акт приемки работ, которые даже не начинались, а подрядчик якобы незаконно получил все 4,9 млн рублей. Все обвиняемые свою вину отрицают.

Если на минувшей неделе, 25 сентября, допрашивали свидетелей обвинения, то сегодня в суд вызвали представителя потерпевшей стороны – действующую главу горадминистрации Елену Сорокину. Ее слова имели двоякую позицию:

- Однозначно сказать, что городу был причинен ущерб, я не могу, - заявила Елена Борисовна, - но и оспаривать выводы следствия не могу тоже.

- Кто принимал решение о переносе площадки из Лесопарка в парк на ул. Соборной?

- Не знаю, это делали без меня. Решение принимали коллегиально, а кто конкретно – неизвестно.

Отвечая на вопрос судьи о том, какого должностного уровня могут быть люди, принимающие на совещаниях решения о переносе объекта с одного места на другое, Сорокина пояснила:

- Это глава администрации, его заместители, руководство управления ЖКХ.

Следующее заседание суда состоится через неделю, 9 октября.

МНЕНИЕ АДВОКАТА

Эдуард Видакас, адвокат Сергея Карабасова:

- Предъявленные обвинения мы не признаем. Тем более что даже некоторые свидетели говорят о том, что, по их мнению, никакого хищения или растраты здесь не было. Вопрос лишь в том, где и когда были установлены эти площадки. И, заметьте, сегодня имя моего подзащитного почти не звучало!

- На какой результат вы как адвокат нацелены – смягчение приговора или полное оправдание?

- Что касается итогов суда, то меня устроит любой приговор, который устроит моего подзащитного. Но у нас сложилась такая судебная практика, что суды крайне редко выносят оправдательные приговоры. Поэтому здесь возможны различные компромиссные варианты, например возвращение дела в прокуратуру.