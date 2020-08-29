Новый учебный год 2020/2021 в Рязани: питание, поборы, линейки и маски

Какие сюрпризы готовит в Рязани учебный год 2020-2021? Фото: Олег УКЛАДОВ

До начала учебного года в Рязанской области осталось три дня. Накануне губернатор Николай Любимов провел в онлайн-режиме родительское собрание, где вместе с министром образования Ольгой Щетинкиной ответил на вопросы по поводу начала учебного года.

Когда в Рязани начнется обучение и будет ли в школах линейка

Рязанские школьники начнут обучение с 1 сентября. Все будет проходить в очном режиме. На дистанционное обучение могут перейти те классы, которые уйдут на карантин. Но все будет зависеть от текущей ситуации с заболеваемостью.

— В Рязани создали интернет-платформу для дистанционного обучения, она работает в штатном режиме, — заявил Любимов. — Использовать ее [платформу] можно не только в случае второй волны коронавируса, но и для других ситуаций. Например, если дети часто болеют или участвуют в соревнованиях.

Что касается торжественной линейки, то решение по ней принимает каждая школа отдельно.

Меры безопасности в школах от коронавируса

Чтобы не распространять коронавирус, каждый класс будет заниматься в отдельном кабинете, за исключением предметов, требующих специализированного оборудования. При этом школьникам и учителям медицинские маски можно не носить. Не потребуется и обязательный анализ на COVID-19, он будет нужен только тем детям, которые перенесли заболевание или контактировали с инфицированными людьми.

Каждое утро при входе в школу у детей будут измерять температуру. Если она окажется повышенной, то родители должны будут ребенка забрать - и в обязательном порядке вызвать врача. В случае необходимости, из поликлиники, закрепленной за школой, может приехать машина и доставить ребенка домой. Потом этого школьника без медицинской справки до занятий не допустят.

Школьникам и учителям в Рязани медицинские маски можно не носить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

— В школах усилены меры по соблюдению антисептического режима, это касается уборки и дезинфекции помещений, обеззараживания воздуха и соблюдения мер безопасности в столовых, — отметил губернатор. — Школам выделили 96 млн рублей на покупку дезинфицирующих средств, термометров и оборудования для обеззараживания воздуха.

Все массовые мероприятия в школах будут под запретом.

Каким будет питание в рязанских школах, и что там с бесплатными обедами?

С 1 сентября 2020 года для детей бесплатным будет только один прием горячей пищи. Те, кто учится в первую смену – получат бесплатный завтрак, кто во вторую смену – бесплатный обед.

Чтобы контактов между детьми было как можно меньше, питание организуют в каждой школе по специальному графику.

— Все 48 тысяч младших школьников будут обеспечены одноразовым бесплатным горячим питанием, — сказал глава региона. — Для учеников первой смены - это будет завтрак, для второй - обед. На переоснащение школьных столовых в Рязанской области мы потратили более 20 млн рублей.

На бесплатном питании для рязанских школьников власти решили сэкономить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если конкретнее, то детям чиновники подготовили цикличное меню. К примеру, в первом из них прием пищи может состоять из фрукта, кусочка сливочного масла, свежего огурца, плова с курицей, какао и двух кусков хлеба (ознакомиться с меню).

О поборах в школах Рязани

Несмотря на многочисленные жалобы на поборы в школах Рязани, губернатор Любимов подчеркнул, что, мол, есть закон, по которым учебное заведение имеет полное право привлекать «внебюджетные источники финансирования и расходовать их на укрепление материально-технической базы, на совершенствование условий образовательного процесса и другие нужды».

— Основным критерием привлечения благотворительной помощи является принцип добровольности. Родители вправе сами решать, платить или нет, — добавил губернатор. — Но если у родителей есть сомнения, если принцип добровольности в какой-то мере нарушается, они могут сообщить об этом в министерство образования Рязанской области, либо у себя на местах в территориальные органы управления образования, обращаться в правоохранительные органы, да куда угодно могут обращаться в этом отношении. Здесь нужна конкретика. Если, по вашему мнению, есть какие-то поборы, если кто-то не соблюдает закон, обращайтесь. Вы знаете, куда.

КСТАТИ

С 1 сентября в Рязани увеличат количество троллейбусов, автобусов и маршруток, сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации властей, на троллейбусных маршрутах №№9 и 16 будет ходить 13 единиц техники, на 13-м маршруте — четыре единицы, а на маршрутах №№4, 6, 8, 15 — до двух единиц (читать подробнее по другим маршрутам).

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