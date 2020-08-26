С 1 сентября в Рязани увеличат на маршрутах количество троллейбусов и автобусов.

С 1 сентября в Рязани увеличат количество троллейбусов, автобусов и маршруток, сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации властей, на троллейбусных маршрутах №№9 и 16 будет ходить 13 единиц техники, на 13-м маршруте — четыре единицы, а на маршрутах №№4, 6, 8, 15 — до двух единиц.

Кроме того, увеличится количество автобусов на маршрутах №№7 и 17, а также маршруток №№53, 62, 68 — до 20, 12 и 15 единиц соответственно. Это позволит улучшить транспортное обслуживание поселков Семчино, Мехзавода и Шлаковый.

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