Николай Любимов: Школьникам и учителям маски надевать будет не обязательно

Родительское собрание для рязанских родителей провел сам глава региона. Кадр онлайн трансляции.

Родительское собрание в режиме онлайн прошло 28 августа на странице "Рязанская область" ВКонтакте. В нем принял участие губернатор Николай Любимов, глава регионального министерства Ольга Щетинкина и заместителя руководителя Роспотребнадзора Ирина Акимова.

Рязанские школьники начнут обучение с 1 сентября в очном режиме - развеяла опасения родителей Акимова.

- Решение о формате проведения торжественной линейки принимает каждая школа отдельно, - конкретизировал Николай Любимов. - Каждый класс будет заниматься в отдельном кабинете, за исключением предметов, требующих специализированного оборудования. Медицинские маски для школьников и учеников не обязательны.

При этом глава региона подчеркнул, что все массовые мероприятия в школах будут под запретом.

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