Вторая волна коронавируса в Рязани: губернатор не исключил нового витка пандемии. Фото: правительство Рязанской области.

Во время родительского собрания в режиме онлайн губернатор Николай Любимов не исключил, что возможна вторая волна коронавируса в Рязани.

— Не нужно быть полностью уверенными, что самый страшный этап пандемии завершился. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, — заявил Любимов и сослался на специалистов, по оценкам которых, вторая волна коронавируса возможна.

— Вторая волна коронавируса в Рязани и области, по оценке специалистов, вполне возможна, — продолжает губернатор. — Нельзя исключать и возврата к ограничительным мерам.

Напомним, на этом же собрании губернатор отметил, что рязанские школьники начнут обучение с 1 сентября в очном режиме, а решение о формате проведения торжественной линейки принимает каждая школа отдельно (читать подробнее).

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