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Губернатор Любимов: Все рязанские младшеклассники получат горячее питание бесплатно

Но вид этого питания разная - в зависимости от того, в какой смене дети учатся
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Губернатор пообещал, что все маленькие школяры будут принимать горячую пищу. Кадр онлайн трансляции.

Губернатор пообещал, что все маленькие школяры будут принимать горячую пищу. Кадр онлайн трансляции.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов на родительском собрании в режиме онлайн 28 августа рассказал о том, как будут обеспечены горячим питанием ученики 1-4 класса в регионе.

- Все 48 тысяч младших школьников будут обеспечены одноразовым бесплатным горячим питанием, - заявил глава региона. - При этом для учеников первой смены это будет завтрак, дя второй - обед.

Губернатор конкретизировал, что на переоснащение школьных столовых в Рязанской области потратили более 20 млн рублей.

- Есть рекомендованное меню, его можно посмотреть, в частности, на сайте регионального министерства образования, - сказал Николай Любимов. - В школах проведены проверки. Была проблема в 73-ей рязанской - сейчас она устранена. В поселке Рязанские сады помещение приспособлено для того, чтобы принимать горячую пищу.

При этом губернатор заявил, что школьникам и учителям маски надевать будет не обязательно.А обучение 1 сентячбря начнется в очном режиме с торжественными линейками.

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