Губернатор Любимов: Все рязанские младшеклассники получат горячее питание бесплатно

Губернатор пообещал, что все маленькие школяры будут принимать горячую пищу. Кадр онлайн трансляции.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов на родительском собрании в режиме онлайн 28 августа рассказал о том, как будут обеспечены горячим питанием ученики 1-4 класса в регионе.

- Все 48 тысяч младших школьников будут обеспечены одноразовым бесплатным горячим питанием, - заявил глава региона. - При этом для учеников первой смены это будет завтрак, дя второй - обед.

Губернатор конкретизировал, что на переоснащение школьных столовых в Рязанской области потратили более 20 млн рублей.

- Есть рекомендованное меню, его можно посмотреть, в частности, на сайте регионального министерства образования, - сказал Николай Любимов. - В школах проведены проверки. Была проблема в 73-ей рязанской - сейчас она устранена. В поселке Рязанские сады помещение приспособлено для того, чтобы принимать горячую пищу.

При этом губернатор заявил, что школьникам и учителям маски надевать будет не обязательно.А обучение 1 сентячбря начнется в очном режиме с торжественными линейками.

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