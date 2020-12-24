14 декабря, накануне 98-го дня рождения Героя Советского Союза Павла Галкина, «Комсомолка» отправила в город Ейск журналиста, чтобы передать ветерану знак «Благодарность от Земли Рязанской». Почетный знак мы вручили ветерану через внука Павла Андреевича - Владимира, а потом гуляли по Ейску и опрашивали местных жителей, кто что знает о легендарном человеке.Из 14 респондентов о Герое Советского Союза, проживающем в Ейске - единственном живом Герое Великой Отечественной войны Краснодарского края - люди даже не слышали. Среди опрошенных были продавцы, военные полицейские, кадеты-казаки и прочие - молодые и пенсионеры. Не знали, но обещали потом посмотреть в интернете. Надеемся, что так и сделали.Известные воспитанникиА утром следующего дня у дома ветерана собрались несколько десятков человек - представители авиационного училища, городской и районной администраций и просто те, кто знает Павла Андреевича и чтит.— Когда он работал в Ейском авиационном училище, то воспитал многих, тех, кто потом получил путевку в небо, — рассказывает председатель Ейского совета ветеранов Владимир Киселев. — Он ведь много читал, у него очень широкий кругозор, и вот свое видение будущего преподносил курсантам. Это один из таких воспитателей, по стопам которого потом пошли многие офицеры-летчики. Среди известных воспитанников Павла Андреевича можно назвать нынешнего начальника морской авиации Военно-Морского Флота, летчика-снайпера, Героя России Игоря Кожина, замглавкома Военно-космических сил генерала-лейтенанта Сергея Дронова (который, будучи курсантом, получил орден Красной Звезды за спасение неисправного самолета - увел самолет от жилых домов и посадил без шасси на скошенном поле - Ред.) То есть, мало того, что Павел Андреевич сам Герой, так он и других Героев подготовил.Марш под балкономПосле всех кратких, но объемных поздравительных речей, мимо дома ветерана по разбитой от времени дорожке прошел строй курсантов училища под музыку «День Победы» в исполнении духового оркестра. Павел Андреевич скромно наблюдал за этим действом со своего балкона на втором этаже, приложив к головному убору руку. Герой!— Он очень простой человек и порядочный. Удивило, что до конца дней работы на кафедре он постоянно развивался, — рассказывает кандидат исторических наук, доцент, военный летчик 1-го класса Геннадий Курков. — Как только появлялось свободное время, он тут же брал книгу или разгадывал кроссворды, очень много работал над памятью... Конечно, он нам рассказывал про тот случай на войне, когда во время атаки подводной лодки снаряд попал в их самолет, и у него под ногами образовалась дыра, через которую было видно море...— Почему многие жители Ейска не знают, что в их городе живет последний в Краснодарском крае Герой Советского Союза?— Да многие местные жители даже не знают, что в их городе есть авиационное училище... Нужно, конечно, рассказывать о таких людях чаще, особенно молодым.В ТЕМУЗвонок ГероюНепосредственно в день рождения - 15 декабря - тревожить Павла Андреевича мы не стали и позвонили через несколько дней.— Вы совершенно правильно сделали, что не стали звонить. Суматохи достаточно было. Прошло все в пределах обычного (это о дне рождения - Ред.), — ответил Павел Андреевич. — Спасибо вам за поздравление, за заботу обо мне!Мы рассказали Герою, что недавно побывали в его родном селе Нижняя Ищередь (Кораблинский район) и познакомились с той природой и обстановкой, в которой он рос и воспитывался.— Доброго здоровья вам, достаточного для ваших добрых и полезных дел, — пожелал нам Герой Советского Союза Павел Андреевич Галкин.ЧИТАТЬ ТАКЖЕПоследний рязанец-фронтовик Герой Советского Союза Павел Галкин: Я утонул и видел, как мама плакала, склонившись над моим теломМатериалы большого интервью, привезенного нами из Краснодарского края, мы решили разбить на несколько публикаций. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - ДЕТСТВО (подробности).Последний рязанец-фронтовик, Герой Советского Союза Павел Галкин: Я уводил самолет за черту невозврата, куда другие не леталиПродолжаем публиковать материалы большого интервью, записанного нами в июле этого года. ЧАСТЬ ВТОРАЯ - ВОЙНА (подробности).Последний рязанец-фронтовик, Герой Советского Союза Павел Галкин: Я бы сказал, после войны нашу армию начали громить…Продолжаем публиковать материалы большого интервью, записанного в июле этого года. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ - МАНЕВРЫ (подробности).Последний рязанец-фронтовик, Герой Советского Союза Павел Галкин: Война – узаконенное убийствоСегодня мы завершаем цикл материалов большого интервью, записанного в июле этого года в краснодарском городе Ейске. ЧАСТЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ - ФОТОГРАФИЯ (подробности).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!