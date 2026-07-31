Митрополит Никодим временно возглавил Скопинскую епархию

Митрополит Никодим принял дела у епископа Питирима. Фото: Рязанская епархия.

Скопинскую епархию временно возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Никодим, сообщает Рязанская епархия. Он принял дела у епископа Душанбинского и Таджикистанского Питирима.

Процедура прошла в Епархиальном управлении 30 июля. На передаче дел присутствовал секретарь Скопинского епархиального управления иерей Антоний Русанов. Документы подписали в соответствии с порядком, утвержденным священным синодом.

После этого митрополит Никодим официально вступил в должность временно управляющего епархией.

16 июля 2026 года синод РПЦ назначил епископа Скопинского и Шацкого Питирима (Константина Творогова) главой Душанбинской епархии в Таджикистане. На его место в Скопин отрядили из Ульяновской области иеромонаха Иона (Черкасова).

«Очень рад, что отец Иона будет совершать архиерейское служение в Рязанской земле, с древнейших времен известной по летописям, в земле самых древних монастырей Руси, в крае, где родился и писал стихи Сергей Есенин…» - поздравил епископа местный владыка Диодор.

Почему дела Скопинской епархии не принял Иона, представители духовенства до общественности не довели.

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