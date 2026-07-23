«Где родился и писал стихи Сергей Есенин…» Нового скопинского епископа Иона поздравили с назначением в Рязанскую область

Новый епископ Скопинский и Шацкий Иона получил сан архимандрита. Фото: пресс-служба Мелекесской епархии.

Нового епископа Скопинского и Шацкого Иону (Черкасова) возвели в сан архимандрита, сообщает Мелекесская епархия (Ульяновская область).

Чин возведения совершил местный владыка Диодор во время Божественной литургии в храме Сергия Радонежского. Ему сослужило местное духовенство, пел хор кафедрального собора.

«Мы радуемся тому, что святейший патриарх Кирилл и священный синод избрали настоятеля этого храма епископом Скопинским и Шацким и назначили управлять кафедрой на древней христианской Рязанской земле. <…> Очень рад, что отец Иона будет совершать архиерейское служение в Рязанской земле, с древнейших времен известной по летописям, в земле самых древних монастырей Руси, в крае, где родился и писал стихи Сергей Есенин…»

Епископ Иоан занял место владыки Питирима, которого синод РПЦ отправил служить в Таджикистан (реакция Питирима).