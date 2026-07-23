«Видимо, это особый знак доверия…» Епископ Питирим прокомментировал свое второе назначение в Таджикистан

Епископ Питирим отреагировал на свое очередное назначение в Таджикистан

Епископ Питирим (Константин Творогов) отреагировал на свое очередное назначение в Таджикистан. На страницах в социальных сетях священник выложил мнение одного из подписчиков, указав, что «понравился комментарий»:

«Гераклит утверждал, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Священный Синод элегантно опроверг это утверждение античного философа. Решением от 16 июля епископ Питирим (Творогов) снова назначен на Душанбинскую кафедру, которой он уже руководил целых семь лет - с 2012 по 2019 годы.

Для владыки наступил персональный «День сурка». Временная петля замкнулась, и стрелки часов снова перевели на таджикское время… Не каждый архиерей сподобляется такой чести - дважды возглавить одну и ту же экзотическую епархию. Видимо, это особый знак доверия».

Верующие благодарили Питирима за его службу на Рязанской земле, проповеди. Многие из прихожан считают, что назначение в Таджикистан «больше похоже на ссылку».

«Владыка, аудитория ваших проповедей в интернете все равно намного больше, чем прямая аудитория. Поэтому продолжайте выкладывать. Если цель перевода была заставить вас замолчать, то эффект от перевода в другую епархию будет минимальный», - пожелал один из подписчиков.

16 июля 2026 года синод РПЦ под руководством патриарха Кирилла освободил Питирима от управления Скопинской епархией и выразил благодарность за понесенные труды.

Новым главой епархии назначен иеромонах Ион (Черкасов).