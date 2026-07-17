Скопинского епископа Питирима (Творогова) отправили служить в Таджикистан

Рязанского епископа Питирима отправили в Таджикистан.

Епископа Скопинского и Шацкого Питирима (Константин Творогов) назначили главой Душанбинской епархии в Таджикистане, сообщает Священный Синод Русской Православной Церкви. Решение приняли 16 июля на заседании в Даниловом монастыре в Москве под председательством Патриарха Кирилла.

Синод освободил Питирима от управления Скопинской епархией и выразил благодарность за понесенные труды.

Новым главой епархии назначен иеромонах Ион (Черкасов).

Епископ Питирим уже возглавлял епархию в Таджикистане с 2012 по 2017 год.