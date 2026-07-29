Пострадавшие при атаке БПЛА на Рязань получили ранения средней степени тяжести

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Фото: Министерство здравоохранения Рязанской области.

Все шесть человек, пострадавших в результате массовой атаки беспилотников в Рязанской области, находятся в стабильном состоянии. Как сообщили РИА Новости в региональном Минздраве, ранения квалифицированы как средней степени тяжести, при этом само состояние пациентов медики оценивают как удовлетворительное.

Пятерых пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу, еще один пациент проходит лечение в больнице имени Семашко.

Ранее министр здравоохранения региона Александр Пшенников рассказал, что один из раненых уже перенес операцию, все находятся под наблюдением врачей и психологов.

Всего ночью над Рязанской областью были сбиты 45 БПЛА.