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НовостиОбщество29 июля 2026 10:21

Министр Пшенников рассказал о состоянии пятерых пострадавших от БПЛА

Один из раненых уже перенес операцию, все находятся под наблюдением врачей и психологов
Источник:kp.ru
Один из пострадавших при атаке беспилотников перенес операцию.

Один из пострадавших при атаке беспилотников перенес операцию.

Пятерых пострадавших при атаке беспилотников на Рязань 29 июля доставили в областную клиническую больницу. Все они находятся под круглосуточным наблюдением врачей, сообщил министр здравоохранения региона Александр Пшенников.

По словам чиновника, одного из пациентов уже прооперировали - у мужчины было проникающее ранение. Трое пострадавших лежат в нейрохирургическом отделении, еще один - в отделении общей хирургии. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. С каждым из пострадавших работают психологи: медики опасаются развития посттравматического стрессового расстройства.

Рано утром 29 июля Рязань атаковали десятки вражеских беспилотников. Официально сообщалось о 45 сбитых БПЛА. В результате атаки пострадали шесть человек.