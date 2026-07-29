Министр Пшенников рассказал о состоянии пятерых пострадавших от БПЛА

Один из пострадавших при атаке беспилотников перенес операцию.

Пятерых пострадавших при атаке беспилотников на Рязань 29 июля доставили в областную клиническую больницу. Все они находятся под круглосуточным наблюдением врачей, сообщил министр здравоохранения региона Александр Пшенников.

По словам чиновника, одного из пациентов уже прооперировали - у мужчины было проникающее ранение. Трое пострадавших лежат в нейрохирургическом отделении, еще один - в отделении общей хирургии. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. С каждым из пострадавших работают психологи: медики опасаются развития посттравматического стрессового расстройства.

Рано утром 29 июля Рязань атаковали десятки вражеских беспилотников. Официально сообщалось о 45 сбитых БПЛА. В результате атаки пострадали шесть человек.