Ночью над Рязанской областью сбиты 45 БПЛА: произошло возгорание на промышленных территориях, повреждены частный жилой дом и нежилое здание

ПВО и МОГ уничтожила 45 беспилотников над Рязанской областью. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Средствами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожены 45 БПЛА самолетного типа над Рязанскую область за прошедшую ночь. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

В результате падения обломков на промышленных территориях случилось возгорание. В Рязани повреждены частный жилой дом и нежилое здание.

За медицинской помощью обратились шесть человек. Все пострадавшие госпитализированы с различными травмами. По информации медиков, угрозы их жизням нет.

На данный момент продолжается ликвидация последствий ночной атаки. На месте работают оперативные службы.

Губернатор поблагодарил расчеты ПВО, МОГ и всех защитников Рязанской области.