«Нельзя делать вид, что ничего не произошло»: омбудсмен Яна Лантратова обратилась в ООН из-за атаки БПЛА на Рязань

Уполномоченный по правам человека обратилась в ООН и ОБСЕ после удара по Рязани.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила обращения в ООН, Совет ООН по правам человека, Комитет ООН по правам ребёнка и ОБСЕ после массированной атаки беспилотников на Рязанскую область в ночь на 15 мая.

«Когда рушатся дома и гибнут дети, молчать нельзя. Призываю дать произошедшему честную международную оценку, не оставлять трагедию без внимания», – заявила Лантратова.

В результате удара украинских БПЛА погибли пять человек, включая восьмилетнюю девочку. Ранения получили 28 жителей. Разрушены жилые дома: один из них повреждён так, что два подъезда – около 70 квартир – придётся полностью разобрать.

Омбудсмен подчеркнула, что международные организации обязаны реагировать на подобные трагедии.

«Нельзя делать вид, что ничего не произошло, когда под удар попадают мирные люди. Сейчас главное – поддержать пострадавших. Их боль услышана, помощь придёт», – добавила она.