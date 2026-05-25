Число погибших при ударе БПЛА по Рязани 15 мая выросло до пяти

Число погибших при атаке на Рязань увеличилось.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате удара ВСУ по Рязани 15 мая погибли пять человек. Ранее речь шла о четверых жертвах.

«Самое страшное последствие – погибли люди. Пять человек погибли, в том числе, к сожалению, восьмилетняя девочка. Вчера скончалась еще одна пострадавшая», – рассказал глава региона в беседе с ТАСС.

По словам губернатора, медики боролись за жизнь пострадавшей и сделали все возможное, однако ранения оказались слишком серьезными – «несовместимыми с жизнью».