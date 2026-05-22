«Оба подъезда будем разбирать». Решилась судьба девятиэтажки, пострадавшей во время атаки БПЛА на Рязань

Встреча представителей органов власти с жильцами дома №42 на улице Новоселов в Рязани. Фото: vk.com/boris_yasinsky

Мэрия приняла решение разобрать два подъезда дома №42 на улице Новоселов. Ранее такие планы уже озвучивались, но предварительно. Панельная девятиэтажка пострадала при массированной атаке БПЛА на Рязань, в результате которой, по официальным данным, погибли четыре человека. Расследуется уголовное дело о теракте.

«Состояние несущих конструкций 9-го подъезда — ограниченно работоспособное, 10-й признан аварийным, итог – оба подъезда будем разбирать», - озвучил результатах экспертизы глава администрации Рязани Борис Ясинский во время встречи с жильцами дома.

Управленец добавил, что перед началом работ предстоит выполнить замеры и другие обследования, чтобы разработать проектные решения. Механизмы возмещения ущерба собственникам помещений прорабатываются.

«Рассматриваем варианты предоставления аналогичных по метражу квартир или выплат, эквивалентных их стоимости», - рассказал Ясинский.

Пока же всем, у кого есть такая потребность, предоставляются пункты временного размещения. Также власти обещают поспособствовать восстановлению утраченных документов в максимально короткий срок.

Жильцы девятого 9-го подъезда смогут забрать имущество из квартир в сопровождении спасателей, а из 10-го спасатели вынесут вещи самостоятельно (при наличии доступа в помещения). Людям нужно будет составить и передать в штаб поквартирные списки необходимых вещей.