В рязанском доме на Новосёлов, повреждённом ударом БПЛА, разберут два подъезда

На заседании правительства Рязанской области обсудили последствия масштабной атаки беспилотников на город в минувшую пятницу. В доме №42 на улице Новосёлов предварительно потребуется разбор конструкций двух подъездов. Об этом сообщил мэр Рязани Борис Ясинский.

«Проведён визуальный осмотр. Предварительно потребуется разбор десятого подъезда и, скорее всего, подъезда номер девять, так как там есть общие плиты, перекрытия и фасадные плиты. Сейчас ждём заключения экспертов», – пояснил глава администрации.

В доме на Касимовском шоссе разбор завалов завершён. Электроэнергия и другие ресурсы восстановлены на всех этажах, кроме 15-го.

Заключения специалистов должны быть готовы к 20 мая, после чего начнутся восстановительные работы. Пока прогнозных сроков завершения ремонта нет.

Ранее стало известно, что остановку «Сбербанк» у пострадавшего от БПЛА дома временно перенесли.