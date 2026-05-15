Уголовное дело о теракте завел СК после массированной атаки БПЛА на Рязань.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ после событий, произошедших в Рязани в ночь на 15 мая. Около 100 БПЛА противника атаковали регион, в результате чего пострадали два многоквартирных дома и промышленное предприятие.

«Зафиксированы атаки беспилотными летательными аппаратами украинских вооруженных формирований с последующей детонацией. По предварительным данным, в результате преступных действий ВФУ погибли 4 человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали не менее 12 мирных граждан», - сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Сотрудники ведомства — следователи и криминалисты — осматривают места происшествий, изымают записи камер видеонаблюдения, допрашивают очевидцев и потерпевших. Назначены судебно-медицинские экспертизы, чтобы определить тяжесть последствий для здоровья пострадавших.

«Следствие даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к этому преступлению», - добавили представители следкома.