«Погиб ребенок...» До четырех выросло число жертв атаки БПЛА на Рязань

В результате таки БПЛА на Рязань погибли четыре человека, в том числе ребенок. Семеро госпитализированы.

Число погибших при атаке БПЛА на Рязань увеличилось до четырех человек. Как сообщил губернатор Павел Малков, погиб ребенок.

«Семь человек госпитализированы, остальным пострадавшим помощь оказывается амбулаторно», - уточнил глава региона.

Также после заседания оперативного штаба Малков заявил, что в ночь на 15 мая Рязань атаковали 99 вражеских дронов. Пострадали два многоквартирных дома и территория промышленного предприятия. Ликвидация последствий налета продолжается.

«В ближайшее приступим к восстановлению поврежденных домов. В нескольких многоквартирных домах также выбиты окна. Оценивается материальный ущерб», - рассказал Малков о предпринимаемых мерах.

Семьям погибших, пострадавших и собственникам утраченного имущества, по словам губернатора, будут предусмотрены выплаты.