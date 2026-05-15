Политика15 мая 2026 8:40

«Погиб ребенок...» До четырех выросло число жертв атаки БПЛА на Рязань

По словам губернатора, в ночь на 15 мая регион атаковали 99 дронов
В результате таки БПЛА на Рязань погибли четыре человека, в том числе ребенок. Семеро госпитализированы. Иллюстрация - архив КП.

Число погибших при атаке БПЛА на Рязань увеличилось до четырех человек. Как сообщил губернатор Павел Малков, погиб ребенок.

«Семь человек госпитализированы, остальным пострадавшим помощь оказывается амбулаторно», - уточнил глава региона.

Также после заседания оперативного штаба Малков заявил, что в ночь на 15 мая Рязань атаковали 99 вражеских дронов. Пострадали два многоквартирных дома и территория промышленного предприятия. Ликвидация последствий налета продолжается.

«В ближайшее приступим к восстановлению поврежденных домов. В нескольких многоквартирных домах также выбиты окна. Оценивается материальный ущерб», - рассказал Малков о предпринимаемых мерах.

Семьям погибших, пострадавших и собственникам утраченного имущества, по словам губернатора, будут предусмотрены выплаты.