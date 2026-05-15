В ночь на 15 мая 2026 года украинские БПЛА атаковали Рязань. В результате террористического акта погибли три человека. Что известно об атаке БПЛА на данный момент.

Угроза – атака – взрывы - отбой

Угрозу атаки БПЛА в Рязанской области экстренные службы объявили около полуночи, 14 мая в 23:07. Затем поступило еще несколько экстренных сообщений о сохранении беспилотной опасности – в 01:09 и 03:23. Примерно в это же время над Рязанью были слышны мощные взрывы.

Только в 06:05 Единая система предупреждения и ликвидации ЧС сообщила об отбое угрозы беспилотной опасности на территории Рязани и Рязанской области.

«Идет атака БПЛА на регион»

В 03:55 губернатор Павел Малков сообщил, что в Рязанской области работает ПВО. На тот момент, по словам Малкова, от обломков сбитых беспилотников пострадали несколько жилых домов, а также территория одного из предприятий.

«Идет атака БПЛА на регион. По предварительным данным, есть пострадавшие. Идет ликвидация последствий, на месте работают оперативные службы», - сообщил губернатор, призвав жителей не подходить к окнам. Малков напомнил, что самое безопасное место в квартире – ванная комната или коридор с капитальными стенами.

Последствия от атаки БПЛА на Рязань 15 мая 2026

Спустя два часа губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на Рязань:

- погибли три человека;

- пострадали 12 человек, в том числе дети;

- повреждены два многоэтажных жилых дома;

- обломки упали на территорию промышленного предприятия.

«Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь. Ведется разбор поврежденных конструкций», - заверил общественность Малков.

Власти организовали эвакуацию жителей, а также развернули пункты временного размещения.

«Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Сил и мужества пережить это страшное горе», - написал губернатор.

Реакция прокуратуры на атаку БПЛА на Рязань

Утром 15 мая на террористическую атаку украинских БПЛА на Рязань отреагировала прокуратура Рязанской области. Ведомство контролирует соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи прокуратура организовала горячую линию. Задать вопросы и высказать претензии к работе властей можно по телефону: 8 (910) 631-08-17.

Отмена занятий в школах и детсадах для безопасности детей

Из-за атаки БПЛА в Рязани 15 мая отменили занятия в школах и детских садах. По словам главы региона, такие меры власти приняли для безопасности. Всего уроки и занятия отменили в 12 школах и 21 детском саде (список).

Школы и детские сады расположены на улицах Новоселов, Тимуровцев, Зубковой, Советской Армии, Тимакова, Окской, Шереметьевской, Васильевской, а также в Олимпийском городке, на Касимовском шоссе и Васильевском проезде.

Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы.