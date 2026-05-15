В ночь на 15 мая 2026 года украинские БПЛА атаковали Рязань. В результате террористического акта погибли три человека. Что известно об атаке БПЛА на данный момент.
Угрозу атаки БПЛА в Рязанской области экстренные службы объявили около полуночи, 14 мая в 23:07. Затем поступило еще несколько экстренных сообщений о сохранении беспилотной опасности – в 01:09 и 03:23. Примерно в это же время над Рязанью были слышны мощные взрывы.
Только в 06:05 Единая система предупреждения и ликвидации ЧС сообщила об отбое угрозы беспилотной опасности на территории Рязани и Рязанской области.
В 03:55 губернатор Павел Малков сообщил, что в Рязанской области работает ПВО. На тот момент, по словам Малкова, от обломков сбитых беспилотников пострадали несколько жилых домов, а также территория одного из предприятий.
«Идет атака БПЛА на регион. По предварительным данным, есть пострадавшие. Идет ликвидация последствий, на месте работают оперативные службы», - сообщил губернатор, призвав жителей не подходить к окнам. Малков напомнил, что самое безопасное место в квартире – ванная комната или коридор с капитальными стенами.
Спустя два часа губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на Рязань:
- пострадали 12 человек, в том числе дети;
- повреждены два многоэтажных жилых дома;
- обломки упали на территорию промышленного предприятия.
«Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь. Ведется разбор поврежденных конструкций», - заверил общественность Малков.
Власти организовали эвакуацию жителей, а также развернули пункты временного размещения.
«Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Сил и мужества пережить это страшное горе», - написал губернатор.
Утром 15 мая на террористическую атаку украинских БПЛА на Рязань отреагировала прокуратура Рязанской области. Ведомство контролирует соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.
Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи прокуратура организовала горячую линию. Задать вопросы и высказать претензии к работе властей можно по телефону: 8 (910) 631-08-17.
Из-за атаки БПЛА в Рязани 15 мая отменили занятия в школах и детских садах. По словам главы региона, такие меры власти приняли для безопасности. Всего уроки и занятия отменили в 12 школах и 21 детском саде (список).
Школы и детские сады расположены на улицах Новоселов, Тимуровцев, Зубковой, Советской Армии, Тимакова, Окской, Шереметьевской, Васильевской, а также в Олимпийском городке, на Касимовском шоссе и Васильевском проезде.
Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы.