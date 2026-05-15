Атаку БПЛА на Рязань прокомментировал губернатор Малков

Атаку БПЛА на Рязанскую область подтвердил и прокомментировал губернатор Павел Малков. По его словам, ущерб нанесен одному из предприятий и жилым домам.

«Работает ПВО. К сожалению, от обломков пострадали несколько жилых домов, а также территория одного из предприятий», - сообщил глава региона в 3:55 15 мая.

Без пострадавших не обошлось. Их число Малков не уточнил, отметив лишь, что ведется ликвидация последствий ударов — работают оперативные службы.

Также губернатор призвал людей не подходить к окнам.