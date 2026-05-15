Из-за атаки БПЛА отменили занятия в школах и детсадах в Октябрьском районе

Из-за атаки БПЛА в Рязани отменили занятия в школах и детских садах

15 мая в Рязани отменили занятия и уроки в школах и детских садах. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, такие меры власти приняли для безопасности.

В каких школах и детских садах отменяются занятия. Список:

- школа №9/31;

- школа №50;

- школа №51;

- школа №59;

- школа №62;

- школа №63;

- школа №67;

- школа №68;

- школа №71;

- школа №72;

- школа №75;

- школа №76.

Детские сады №№4, 7, 21, 25, 27, 37, 38, 112, 117, 118, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 150, 157.

Школы и детские сады расположены на улицах Новоселов, Тимуровцев, Зубковой, Советской Армии, Тимакова, Окской, Шереметьевской, Васильевской, а также в Олимпийском городке, на Касимовском шоссе и Васильевском проезде.

Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы.