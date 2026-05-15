Из-за атаки БПЛА отменили занятия в школах и детсадах в Октябрьском районе

15 мая в Рязани отменили занятия и уроки в школах и детских садах. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, такие меры власти приняли для безопасности.
- школа №9/31;
- школа №50;
- школа №51;
- школа №59;
- школа №62;
- школа №63;
- школа №67;
- школа №68;
- школа №71;
- школа №72;
- школа №75;
- школа №76.
Детские сады №№4, 7, 21, 25, 27, 37, 38, 112, 117, 118, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 150, 157.
Школы и детские сады расположены на улицах Новоселов, Тимуровцев, Зубковой, Советской Армии, Тимакова, Окской, Шереметьевской, Васильевской, а также в Олимпийском городке, на Касимовском шоссе и Васильевском проезде.
Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы.