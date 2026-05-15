Три человека погибли и пострадали дети в результате атаки БПЛА на Рязань 15 мая

В Рязани в результате террористической атаки киевского режима погибли три человека, 12 человек пострадали. Среди пострадавших есть дети. Об этом 15 мая в 05:54 сообщил губернатор Павел Малков. Кроме того, повреждены два многоэтажных жилых дома, а на территорию одного из промышленных предприятий упали обломки.

«Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь. Ведется разбор поврежденных конструкций», - заверил общественность Малков.

Власти организовали эвакуацию жителей, а также развернули пункты временного размещения.

«Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Сил и мужества пережить это страшное горе», - написал губернатор.