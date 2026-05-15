28 пострадавших, четверо погибших: региональный Минздрав – о жертвах атаки БПЛА на Рязань

В результате атаки БПЛА на город, по данным областного минздрава, пострадали 28 человек, четверо погибли. Информация приводится на 13:30 15 мая. Семь пациентов госпитализированы, среди них четверо детей.

Все дети находятся в детской областной клинической больнице. Один маленький пациент успешно прооперирован. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает, они под наблюдением специалистов.

В больнице также провели экстренные консультации психиатров и психологов – не только с детьми, но и с их родителями и родственниками.