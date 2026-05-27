В доме на Касимовском шоссе, повреждённом ударом БПЛА, восстанавливают фасад

На заседании регионального правительства обсудили восстановление домов, повреждённых при атаке БПЛА на Рязань 15 мая.

В двух подъездах дома на Новосёлов, 42, восстановление невозможно – там повреждены несущие конструкции. Подъезды полностью разберут. Речь идёт о 70 квартирах и нежилых помещениях на первом этаже.

В доме на Касимовском шоссе несущие конструкции не пострадали. Сейчас восстанавливают фасад – работы уже начались на пяти этажах. Мусор вывезен, в повреждённых квартирах возводят перегородки. Оконные рамы заказаны, ведётся их монтаж.

В домах, где от ударной волны выбило только окна, продолжают остекление.