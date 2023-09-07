Получение взяток на 35 млн рублей вменяется экс-сенатору от Рязанской области

Ирина Петина.

По версии следствия, бывший член Совета Федерации от Рязанской области Ирина Петина получила две взятки на общую сумму более 35 млн рублей. Коррупционные преступления, которые ей вменяют, совершены в 2017-2021 годах — в период работы заместителем министра здравоохранения региона.

В материалах уголовного дела утверждается, что Петина получила взятки через посредников от поставщиков медоборудования - за заключение госконтрактов с областным минздравом.

«Учитывая реальную возможность назначения наказания в виде лишения свободы на срок до 15 лет, наличие объективной возможности скрыться», - так мотивирует Советский районный суд Рязани недавнее решение о продлении Петиной срока содержания под стражей до 22 сентября.

В рамках того же уголовного дела обвиняется во взяточничестве бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков. Также среди фигурантов назывались директор обособленного подразделения ООО «Дельрус-Центр» Александр Канунников, сотрудница рязанского минздрава Светлана Бирюкова, генеральный директор и учредитель ООО «Прогресс» Артем Негов.