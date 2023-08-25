Еще два дела о коррупции при закупках оборудования для рязанских больниц возбудил СК

В бытность Игоря Грекова вице-губернатором Рязанской области. по версии следствия, в региональном минздраве расцвела коррупция.

Новые уголовные дела о коррупции при закупке медицинского оборудования для рязанских больниц возбудил первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Рязанской области. Обвиняемые - руководитель коммерческой организации и бывшая сотрудница регионального минздрава. Фамилии фигурантов не названы.

С января 2018-го по декабрь 2021 года чиновница, по версии следствия, получила от коммерсантов 960 тыс. рублей за содействие в заключении контрактов на поставку медоборудования и расходных материалов. Это квалифицировали по п. «в» ч. 5 ст. 200.5 УК РФ - незаконная передача и получение сотрудником контрактной службы денежных средств в крупном размере.

Предпринимателю вменяют подкуп работника контрактной службы в крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 200.5 УК РФ).

Оба уголовных дела соединили в одно производство с делом бывшего вице-губернатора Игоря Грекова и экс-сенатора от Рязанской области в Совете Федерации Ирины Петиной, где речь идет о закупке медоборудования по завышенной цене и взятках через «откаты». Также среди фигурантов назывались директор обособленного подразделения ООО «Дельрус-Центр» Александр Канунников, сотрудница рязанского минздрава Светлана Бирюкова, генеральный директор и учредитель ООО «Прогресс» Артем Негов.