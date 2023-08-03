Поставщик рязанского минздрава Негов, фигурант «дела Грекова», обжаловал арест

Предприниматели, проходящие по делу о коррупции в рязанском минздраве, как считает следствие, при поставках медоборудования работали через "откаты".

Генеральный директор и учредитель ООО «Прогресс» Артем Негов обжаловал свой арест. Ходатайство следствия о заключении его под стражу 28 июля удовлетворил Советский районный суд. В СИЗО Негова поместили до 22 сентября включительно.

Апелляцию Негова на это решение 4 августа рассмотрит Рязанский областной суд , рассказали в его пресс-службе.

По данным «МедиаРязани», Негов обвиняется в подкупе лиц, освеществляющих госзакупки (200.5 УК РФ). Якобы он через директора обособленного подразделения ООО «Дельрус-Центр» Александра Канунникова передал 340 тыс. рублей сотруднице минздрава Светлане Бирюковой.

Упомянутому Канунникову, кстати, вменяют мошенничество в особо крупном размере и два эпизода посредничества во взяточничестве (тоже в особо крупном). Несмотря на более серьезные обвинения, 2 августа ему сменили домашний арест на более мягкую меру пресечения — запрет определенных действий. Причем по ходатайству следователя (очевидно, линия поведения Канунникова СК устраивает).

Все фигуранты проходят по тому же уголовному делу, что и бывший вице-губернатор Игорь Греков и экс-сенатор Совета Федерации Ирина Петина. Суть инкриминируемых преступлений сводится к закупке в 2018-2021 годах оборудования для медицинских организаций по завышенным ценам через «откаты» чиновникам.