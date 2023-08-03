Фигуранта дела о коррупции в рязанском минздраве освободили из-под ареста

Фигуранта дела о коррупции в рязанском минздраве Александра Канунникова освободили из-под ареста. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

2 августа Советский районный суд Рязани рассмотрел ходатайство следователя СУ СК России по Рязанской области об изменении меры пресечения директору обособленного подразделения ООО «Дельрус-Центр» Александру Канунникову. Следователь посчитал, что вместо домашнего ареста обвиняемому достаточно запрета определенных действий. Обвиняют Канунникова в мошенничестве в особо крупном размере, а также в двух эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере.

Изучив материалы дела, суд ходатайство следователя удовлетворил, но постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Об Александре Канунникове стало известно в августе прошлого года, когда Советский районный суд отправил его в СИЗО. По предварительным данным, именно через Канунникова предприниматель Артем Негов передал 340 тысяч рублей сотруднице минздрава Светлане Бирюковой. По этому же делу проходят также бывший вице-губернатор Игорь Греков и экс-сенатор Ирина Петина.