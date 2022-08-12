По делу о коррупции в рязанском минздраве в СИЗО отправили бизнесмена Александра Канунникова

10 августа Советский районный суд Рязани заключил под стражу предпринимателя Александра Канунникова. Он является подозреваемым по делу о коррупции в министерстве здравоохранения Рязанской области.

По данным «Новой», Канунников может быть причастен к пособничеству во взяточничестве в особо крупном размере. В настоящее время бизнесмен находится в СИЗО.

Ранее «КП-Рязань» сообщала, что бывшего министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого привлекли свидетелем по делу о коррупции. Речь идет о закупке медицинского оборудования по завышенным ценам (читать подробнее).

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