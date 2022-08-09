Экс-глава рязанского минздрава Прилуцкий проходит свидетелем по коррупционному делу

Бывшего министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого привлекли свидетелем по делу о коррупции. Об этом сообщает «Новая». По данным издания, речь идет о закупке медицинского оборудования по завышенным ценам.

В настоящее время по данному коррупционному делу под стражей находятся три человека – директор компании «Фармвест» Глеб Кондратьев, директор «Фарм плюс» Людмила Кондратьева и юрисконсульт Светлана Бирюкова.

Уголовное дело расследуют следователи первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области.

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