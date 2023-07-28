Арестовали еще одного фигуранта по делу о коррупции в рязанском минздраве

В Рязани задержали предпринимателя Артема Негоева. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

28 июля в Рязани отправили под стражу еще одного фигуранта по делу о коррупции в региональном минздраве. Речь идет об индивидуальном предпринимателе Артеме Негове. Основной вид его деятельности – оптовая торговля фармацевтической продукцией.

По информации «МедиаРязань», Негову предъявили обвинение по статье 200.5 УК РФ («Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок»).

По предварительным данным, предприниматель передал 340 тысяч рублей через бизнесмена Александра Канунникова сотруднице минздрава Светлане Бирюковой - другим фигурантам этого же дела. Именно по этому делу проходят также бывший вице-губернатор Игорь Греков и экс-сенатор Ирина Петина.

В СИЗО Артем Негов проведет до 22 сентября включительно.