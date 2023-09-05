Экс-сенатору от Рязанской области Ирине Петиной продлили срок в СИЗО

Экс-сенатору от Рязанской области Ирине Петиной продлили срок содержания под стражей.

Бывшему члену Совета Федерации от Рязанской области Ирине Петиной продлён срок содержания под стражей. Следствие ходатайствовало о том, чтобы оставить обвиняемую по уголовному делу о коррупции в региональном минздраве в СИЗО до 22 сентября. Советский районный суд Рязани ходатайство удовлетворил. Об этом КП-Рязань сообщили в пресс-службе суда.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Ирине Петиной вменяется получение взяток в особо крупном размере. В период, к которому относятся расследуемые преступления, обвиняемая работала заместителем министра здравоохранения. Коррупционная составляющая обнаружилась при закупках оборудования для мединских учреждений региона.

Вместе с Петиной по уголовному делу проходит бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.