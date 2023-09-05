Срыв ремонта школы в селе Тюшево под Рязанью спровоцировал ряд других проблем

Жители Рязанского района рассказали о неудобствах из-за срыва сроков сдачи школы в селе Тюшево. Фото: Андрей КАРА

Срыв ремонта школы в селе Тюшево Рязанского района спровоцировал возникновение других проблем. Из-за того, что сельских детей теперь возят в школу №30 города Рязани (Дягилево), изменилось расписание для детей других школ района.

«Чтобы отвести дочь-первоклассницу на школьный автобус, я перенесла рабочий день на час. Хотела успеть и ребенка посадить, и самой добраться на следующем рейсовом автобусе, который идет примерно в 08:15-08:20. Но расписание сместили, и дети будут учиться с 09:00. Получается, что у меня нет никакой возможности дочь отправить в школу… Если другой школе нужен автобус, то почему не приняли меры к тому, чтобы обеспечить поддержку?» - написала рязанка Катерина Антонова на странице губернатора Павла Малкова.

Спустя три дня районные чиновники соизволили ответить, извинившись за сложившуюся ситуацию.

«Изменения в расписании школьного автобуса – временная мера. Он возит детей из села Тюшево в школу №30 Рязани. Надеемся, что это займет непродолжительное время».

На дополнительные вопросы, сколько конкретно займет «непродолжительное время», и можно ли найти еще автобусы из резерва, власти Рязанского района не ответили.

20 июня 2023 года стало окончательно известно, что школу в селе Тюшево Рязанского района не успеют реконструировать к началу учебного года. Глава районной администрации Наталья Жунёва заявила, что виноват во всем подрядчик. А в середине августа городские власти сообщили, что сельских детей с 1 сентября будут возить в школу в Дягилево. В связи с этим пошли разговоры, что Жунёва в скором времени уйдет в отставку.