Детей из села Тюшево под Рязанью будут возить в школу в Дягилево

Школьники из Тюшева начнут учебный год в школе №30 города Рязани. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети из села Тюшево Рязанского района временно будут обучаться в школе №30 (Дягилево, улица Аллейная, 56). Причина – продолжающийся ремонт в сельской школе.

«Уже распределили классы, есть понимание, как разместят школьников. Родители из Рязанского района и представители администрации приезжали смотреть, где будут учиться их дети. Всех всё устраивает», – заверила заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалёва.

Возить детей будут на школьном автобусе.

20 июня чиновники официально сообщили, что подрядчик не успевает реконструировать школу в селе Тюшево. Глава Рязанского района Наталья Жунёва заявила, что виноват во всем именно подрядчик. С ним в ноябре 2022 года заключили договор, но уже в марте-апреле 2023 года стало ясно, что фирма срывает сроки (читать подробнее).