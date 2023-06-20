Сорваны сроки реконструкции Тюшевской школы в Рязанском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 20 июня, на заседании правительства Рязанской области, обсуждался вопрос о реконструкции школы в Тюшево Рязанского района.

К губернатору региона Павлу Малкову обратилась жительница села с жалобой - работы по реконструкции школы остановились. Строители в свою очередь отвечают, что денег на ремонт нет. Женщина в своем обращении уточняет, что последнюю четверть учащихся возили в школу в Подвязье и родители очень обеспокоены, куда пойдут их дети 1 сентября. Павел Малков перенаправил вопрос главе администрации Рязанского района Наталье Жунёвой.

Чиновница сообщила, что 2022 году определили подрядчика, и в ноябре заключили с ним договор. Работы на объекте стартовали, но уже в марте-апреле 2023 года стало ясно, что фирма срывает сроки. Администрация Рязанского района подала документы на расторжение договора в одностороннем порядке. После чего подрядчик пытался нагнать срок выполнения, усилив работу строительной бригады. Но в конце мая выяснилось, что срок сдачи объекта все-таки будет сорван – исполнитель не выходит на площадку.

- Мы подали заявку на расторжение договора в одностороннем порядке. Мы будем настаивать, чтобы эту строительную фирму внесли в черный список. Уже сегодня готовим документы на заключение контракта с новой организацией, которая готова взяться за реконструкцию школы. Главный корпус школы запустится до 26 августа. А строительство новой пристройки планируется завершить до 22 декабря 2023 года, - сообщила глава администрации Рязанского района.

Губернатор поручил проверить на каких еще объектах работает эта строительная компания и применить к ней самые строгие санкции.

- Прошу администрацию Рязанского района совместно с минстроем, минобразованием, депутатами, особо строго контролировать ход работы в этой школе. Самое главное, чтобы дети 1 сентября пошли в школу. Берем этот объект на особый контроль, - заявил Павел Малков.

Какая именно строительная компания сорвала сроки реконструкции Тюшевской средней школы не сообщатся.