Скорую отставку прочат главе администрации Рязанского района Натальей Жунёвой

В Рязанском районе могут создать управляющую компанию-монополиста под увольнение Натальи Жуневой.

Глава администрации Рязанского района Наталья Жунёва в скором времени может уйти в отставку, сообщает «ВидСбоку». Причина – многочисленные провалы, из которых самый серьезный – срыв сроков реконструкции школы в селе Тюшево.

В настоящее время управленческие круги обсуждают возможность создания в районе управляющей компании-монополиста, которой передадут весь многоквартирный жилой фонд. Предполагается, что впоследствии эту компанию возглавит Наталья Жунёва.

20 июня стало окончательно известно, что школу в селе Тюшево Рязанского района не успеют реконструировать к началу учебного года. Глава районной администрации Жунёва заявила, что виноват во всем именно подрядчик. А в середине августа городские власти сообщили, что сельских детей с 1 сентября будут возить в школу в Рязань, в Дягилево (читать подробнее).