Автобусные маршруты №7А и №27 начали работать в Рязани с 1 сентября.

С 1 сентября, как и было анонсировано, начали работу автобусные маршруты №7А и №27. Первый работает по общему расписанию с маршрутом №7, но проложен через улицу Халтурина и остановку «Онкодиспансер» - часть техники едет этим путём. Второй курсирует между ДПР-5 и микрорайоном Недостоево.

Как поясняют в МУП «УРТ», особенность маршрута №27 заключается в том, что две из восьми машин на линии заезжают в поселок Ворошиловка. Автобусы едут по улицам Новоселов, Советской Армии, Зубковой, проезду Яблочкова, улицам Циолковского, Есенина, далее через площадь Мичурина, по улице Маяковского, Первомайскому проспекту, Московскому шоссе, улицам Октябрьской, Молодцова, Интернациональной и Промышленной.

В Telegram-канале stvchanel сообщают, что после начала работы маршрутов №7А и №27 прекратился выпуск техники на маршруты №8 (пос. Строитель - Новоселов, 60) и №10 (пос. Мехзавода - пос. Семчино). Это подтверждают данные системы ГЛОНАСС. Также транспортные активисты заметили, что «выпуск на 21-м автобусе просел почти в два раза».