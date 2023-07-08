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НовостиОбщество8 июля 2023 13:32

С 1 сентября на улице Халтурина в Рязани запустят 4 автобуса нового маршрута

Вблизи онкодиспансера появятся автобусные остановки
Источник:kp.ru
С 1 сентября на улице Халтурина в Рязани запустят 4 автобуса нового маршрута. Фото: администрация Рязани.

С 1 сентября на улице Халтурина в Рязани запустят 4 автобуса нового маршрута. Фото: администрация Рязани.

С 1 сентября 2023 года на улице Халтурина запустят новый автобусный маршрут. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани 8 июля.

Маршрут №7А «поселок Строитель – улица Новаторов», по которому будут курсировать четыре автобуса, будет работать по единому расписанию с маршрутом №7. Количество единиц транспорта в будущем планируется увеличить.

Как рассказали в мэрии, расписание движения транспорта согласовали с онкодиспансером. Его вывесят в лечебном учреждении. Вопрос выделения денежных средств рассмотрят на ближайшем заседании Гордумы.

Кроме того, у областного онкологического диспансера по обеим сторонам дороги появятся новые остановки, конструкции которых будут защищать жителей от осадков.