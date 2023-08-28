Возле онкодиспансера устанавливают новые остановочные павильоны.

Взамен старой лавочки у здания нового онкологического диспансера устанавливают «современные остановочные павильоны», сообщает пресс-служба городской администрации.

С 1 сентября здесь начнет останавливаться автобус №7а, курсирующий по маршруту «поселок Строитель – улица Новаторов». Он будет ходить по единому расписанию с маршрутом №7.

У нового онкодиспансера в Рязани устанавливают современные остановки

Путь следования маршрутов будет отличаться на участке между остановками «Завод Теплоприбор» и «площадь Театральная». Там автобусы №7а будут следовать по улицам Халтурина и Есенина через онкодиспансер в прямом и обратном направлениях.

С сентября на маршрут выйдут четыре автобуса большого класса, в перспективе количество подвижного состава власти планируют увеличить.