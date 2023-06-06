По улице Халтурина через новый онкодиспансер пустят часть автобусов №7

Чиновники озаботились вопросом транспортного обслуживания онкодиспансера.

Часть автобусов, курсирующих по муниципальному маршруту №7 в Рязани, пустят к новому корпусу Областного онкодиспансера через улицы Спортивную и Халтурина. Об этом на заседании облправительства 6 июня проинформировал и.о. главы администрации Рязани Виталий Артемов.

Вопрос транспортного обслуживания медучреждения, зачитывая обращения из соцсетей, поднял губернатор Павел Малков. Артемов ответил, что через онкоцентр пока ходят только троллейбусы №12 — всего четыре единицы в будни и три в выходные.

«Мы смотрим наш основной маршрут 7-й. Нам надо будет разделить его на две части — №7 и №7а, чтобы заезжать на улицу Халтурина, увеличить количество автобусов с 10 до 20. Такая возможность есть, но надо будет внести необходимые изменения в нормативные документы», - доложил и.о. главы горадминистрации.

Артемов пообещал, что с 1 сентября все это будет сделано.