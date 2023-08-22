Автозавод «Москвич» открывает дилерский центр в Рязани. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Рязани появится дилерский центр автозавода «Москвич». Об этом сообщила пресс-служба автомобильного завода. Представлять «Москвич» в Рязани будет компания «Автоимпорт», которая уже является представителем завода в Туле.

Как указано на сайте завода, основными критериями в выборе партнера стали в частности «соответствие современным стандартам автомобильного бизнеса, готовность создать инфраструктуру для демонстрации, продажи и обслуживания электромобилей».

В середине августа стало известно, что правительство Рязанской области за 45 млн рублей закупило девять иномарок, среди них - Volkswagen Multivan и восемь Toyota Camry. Контракт чиновники заключили с ООО «Кармен», которое входит в ГК «Автоимпорт». «Кармен» является официальным дилером марки LADA в Рязани. При этом власти не удосужились объяснить, почему закупают именно иномарки, а не отечественные машины.