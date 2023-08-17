Объяснить рязанцам закупку девяти машин за 45,5 млн рублей чиновники отказались

Рязанскому кабмину оказался необходим Volkswagen Multivan за 11,1 млн рублей, а вот в связи с чем - пояснить чиновники то ли не захотели, то ли постеснялись.

Правительство Рязанской области ответило на запрос КП-Рязань о закупке «серым домом» девяти автомобилей за 45,5 млн рублей. Чиновники приобрели за бюджетный счет Volkswagen Multivan за 11,1 млн рублей и восемь Toyota Camry за 4,3 млн рублей каждая. Притом они фактически отказались объяснить общественности, чем обоснованы эти расходы.

Какова была причина закупки? Для каких целей будут использоваться новые авто? Как поступят с теми машинами, которые планируется заменить, и что это за машины? Все эти вопросы кабмин оставил без ответа.

Не объяснило управление делами правительства и выбор тех или иных характеристик, указанных в описании объекта закупки. Между тем они очень специфичны. Например, у минивэна указали массу не менее 3080 кг и количество точек крепления для багажника на крыше, а у седанов - диагональ информационного дисплея 12,3 дюйма и мощность двигателя от 200 до 300 «лошадей».

Также редакция просила пояснить, чем обоснованы требования, касающиеся особенностей отделки салонов автомобилей, их аудиосистемы, конкретной схемы раскладывания сидений, беспроводной зарядки телефона и различных средств повышения комфорта.

«Информация по приобретаемым автомобилям указана в описании объекта закупки. Электронный аукцион на поставку легковых автомобилей размещен в соответствии с действующими требованиями законодательства», - это всё, что посчитал нужным сказать и.о. начальника Управления делами Правительства Рязанской области Максим Туркин.

На вопрос о том, поддержат ли они призыв президента Владимира Путина пересаживаться на отечественные автомобили, рязанские чиновники ответили очень уклончиво:

«На балансе учреждения находятся отечественные автомобили и автомобили иностранных марок. Увеличение доли отечественных автомобилей планируется», - сказано в письме.

Весной 2023 года рязанское правительство закупало четыре автомобиля за 19 млн рублей (читать подробнее).