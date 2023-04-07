Непростые «корейцы». Рязанское правительство закупит четыре шикарные машины

На самый дорогой из закупаемых автомобилей «серый дом» планирует потратить 6,7 млн рублей.

Транспортно-хозяйственный комплекс Правительства Рязанской области закупает четыре автомобиля, выделив на это 19,2 млн рублей . Закупка объявлена 6 апреля.

Почти 6,7 млн рублей «серый дом» планирует потратить на семиместный полноприводный кроссовер с автоматической коробкой передач и двигателем мощностью не менее 249 л.с. Заявленные параметры длина-ширина-высота (4980x1975x1750) в точности соответствуют габаритам Hyundai Palisade.

3,9 млн рублей выделили на седан, характеристики которого однозначно указывают на Hyundai Sonata.

В других двух седанах, ориентировочной стоимостью порядка 4,3 млн рублей, угадывается Kia K5, причем самая дорогая версия: обе машины с двигателем 194 л.с., но разным размером колес - 17 и 18 дюймов.