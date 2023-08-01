Минивэн за 11 млн и восемь седанов. Рязанское правительство вновь пополнит автопарк недешевыми иномарками

Рязанское правительство вновь пополнит автопарк недешевыми иномарками.

Управление делами Правительства Рязанской области закупит девять автомобилей за 45,5 млн рублей. Электронный аукцион с такой максимальной ценой размещен 1 августа.

За 11,1 млн рублей «серый дом» планирует приобрести семиместный минивэн. По желанию заказчика колеса должны быть именно 18 дюймов, мощность двигателя (дизельного) — не менее 150 лошадиных сил, максимальная масса — ну никак не меньше 3080 килограммов, а длина — ни в коем случае не более 4904 мм. Тип коробки передач — непременно робот. В описании объекта закупки точно обозначены даже такие характеристики как ширина обода колесного диска, количество точек крепления багажника на крыше, солнцезащитных шторок на окнах пассажирского салона и розеток 12В. Обязательно должны присутствовать климат-контроль (минимум трехзональный), водяной программируемый отопитель с таймером, беспроводная зарядка для телефона, светодиодная подсветка салона.

Также автопарк облправительства на проезде Яблочкова, 11 пополнят восемь пятиместных седанов за 4,3 млн рублей каждый с коробкой-автоматом и бензиновым двигателем мощностью более 200, но не менее 300 «лошадей». И вновь досконально прописаны все желаемые параметры — от материалов отделки до наличия ионизатора воздуха. Разве что не заданы размер и масса, как в первом случае.

Естественно, чиновники рассматривают только иномарки, так как отечественный автопром их потребности удовлетворить не в состоянии. Чтобы обойти запрет Правительства РФ на допуск «промышленных товаров, происходящих из иностранных государств», они получили соответствующее разрешение.

Весной 2023 года рязанское правительство закупало четыре автомобиля за 19 млн рублей (читать подробнее).