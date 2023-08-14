За 45 млн рублей чиновники в Рязани закупили немецкий минивэн и восемь «Тойот»

Для комфортных поездок Правительству Рязанской области оказался необходим Volkswagen за 11 млн рублей с лишним.

Состоялась закупка девяти автомобилей для Правительства Рязанской области. Ими оказались Volkswagen Multivan за 11,1 млн рублей и восемь Toyota Camry за 4,3 млн рублей каждая. У первого страной происхождения указана Германия, у других - Китай.

Контракт управление делами кабмина заключает с ООО «Кармен», которое входит в группа компаний «Автоимпорт». Эта фирма стала единственным участником закупки. Что интересно, непосредственно «Кармен» является официальным дилером марки LADA в Рязани.

Впрочем, в течение пяти рабочих дней с момента заключения контракта на проезд Яблочкова, дом 11 (там базируется правительственный автопарк) поставщик должен будет пригнать отнюдь не «Лады». Спецификации на минивэн и легковушки заказчик давал очень подробные. Из них следовало, что отечественный автопром потребности чиновников удовлетворить не в состоянии.