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НовостиПолитика10 августа 2023 16:36

И.о. руководителя Фонда капремонта Рязанской области назначили Олега Разорёнова

Это заместитель, отвечающий за безопасность, режим и противодействие коррупции
Источник:kp.ru
Олег Разорёнов (справа), занявший кресло Виталия Дубровина в ФКР, и и.о. министра ТЭК и ЖКХ Юрий Зиновьев. Фото: Торгово-промышленная палата Рязанской области

Олег Разорёнов (справа), занявший кресло Виталия Дубровина в ФКР, и и.о. министра ТЭК и ЖКХ Юрий Зиновьев. Фото: Торгово-промышленная палата Рязанской области

С 10 августа обязанности гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области исполняет Олег Разорёнов. Распоряжение о его назначении региональное правительство издало накануне.

В ФКР Разорёнов занимает должность первого заместителя - директора по безопасности, режиму и противодействию коррупции.

Бывший и.о. гендиректора ФКР Виталий Дубровин вынужденно написал заявление об увольнении, когда ему это предложил сделать губернатор Павел Малков. Причина — невыполнение программы капремонта. Вместе Дубровиным по той же причине (и не только) лишился министр ТЭК и ЖКХ Дмитрий Устиновего кресло пока занял 40-летний Юрий Зиновьев.