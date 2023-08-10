И.о. руководителя Фонда капремонта Рязанской области назначили Олега Разорёнова

Олег Разорёнов (справа), занявший кресло Виталия Дубровина в ФКР, и и.о. министра ТЭК и ЖКХ Юрий Зиновьев. Фото: Торгово-промышленная палата Рязанской области

С 10 августа обязанности гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области исполняет Олег Разорёнов. Распоряжение о его назначении региональное правительство издало накануне.

В ФКР Разорёнов занимает должность первого заместителя - директора по безопасности, режиму и противодействию коррупции.

Бывший и.о. гендиректора ФКР Виталий Дубровин вынужденно написал заявление об увольнении, когда ему это предложил сделать губернатор Павел Малков. Причина — невыполнение программы капремонта. Вместе Дубровиным по той же причине (и не только) лишился министр ТЭК и ЖКХ Дмитрий Устинов — его кресло пока занял 40-летний Юрий Зиновьев.